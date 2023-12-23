Miras için gittikleri noterde şoku yaşadılar: Soyadı benzerliği nedeniyle…

Çorum'un Oğuzlar İlçesi'nde yaşayan Ayşe Şahin'e ait 15 dekar arazi, iki oğluna miras kaldı. Bir süre sonra kardeşlerden birinin de yaşamını yitirmesi üzerine miras, Ayşe Şahin'in diğer oğlu Kazım ve torunu Selahattin Şahin'e aktarıldı. Selahattin Şahin, amcası Kazım Şahin ile veraset belgesi almak için gittikleri Oğuzlar Noterliği'nde büyük şok yaşadı. Nüfus kayıtlarına göre mirasın, kendileriyle birlikte Kütahya nüfusuna kayıtlı Recep Şahin ve Uşak nüfusuna kayıtlı Süleyman Şahin olmak üzere dörde bölüneceğini açıklandı.