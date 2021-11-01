Miras kavgasında kan aktı

İznik ilçesine bağlı Müşküle Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Mustafa Ç, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı eniştesi Mustafa Uyanık ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine gözü dönen Mustafa Ç, belinden çıkardığı silahla eniştesine 2 el ateş etti. di. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. (30) ile eniştesi Mustafa Uyanık arasında mal paylaşımı yüzünden tartışma çıktı.

İkili arasında başlayan sözlü atışma yerini şiddete bıraktı. Mustafa Ç., belindeki silahı çıkararak eniştesi Uyanık'a peş peşe iki el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Uyanık, olay yeren çağırılan Ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eniştesini vuran Mustafa Ç. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.