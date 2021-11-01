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Giriş Tarihi: 1.11.2021 21:18

Miras kavgasında kan aktı

REMZİ YILMAZ
Miras kavgasında kan aktı

Bursa’da miras paylaşımı nedeniyle akrabalar arasında çıkan tartışma büyüdü. Mustafa Ç., kavga ettiği eniştesi Mustafa Uyanık’ı silahla vurarak yaraladı.

İznik ilçesine bağlı Müşküle Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Mustafa Ç, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı eniştesi Mustafa Uyanık ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine gözü dönen Mustafa Ç, belinden çıkardığı silahla eniştesine 2 el ateş etti. di. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. (30) ile eniştesi Mustafa Uyanık arasında mal paylaşımı yüzünden tartışma çıktı.

İkili arasında başlayan sözlü atışma yerini şiddete bıraktı. Mustafa Ç., belindeki silahı çıkararak eniştesi Uyanık'a peş peşe iki el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Uyanık, olay yeren çağırılan Ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eniştesini vuran Mustafa Ç. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Miras kavgasında kan aktı
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