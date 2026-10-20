Mısır Başbakanı’na Salah forması

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Turathna 2026 Fuarı'nda, Trabzonlu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Taşan, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'ye üzerinde üzerinde futbolcu Muhammed Salah'ın ismi bulunan Trabzonspor forması hediye etti. Medbuli bordo-mavili formayı büyük bir memnuniyetle kabul etti. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli fuarda Türkiye standını ziyaret etti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin himayesinde, Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (MSMEDA) tarafından düzenlenen Turathna 2026 Fuarı, bu yıl sekizinci kez gerçekleştiriliyor. 17-24 Ekim tarihleri arasında Yeni Kahire'deki Mısır Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışını Başbakan Mustafa Medbuli yaptı. "Hikâyenin Kökeni" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda 1.000'den fazla proje ve yaklaşık 32 farklı el sanatı ile geleneksel üretim alanından katılımcı yer aldı. Fas'ın onur konuğu olduğu organizasyona Türkiye ise ilk kez katıldı.

TÜRK KADINININ EMEĞİ TANITILDI

Türkiye'nin fuara katılımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Türkiye standında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesindeki Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) kadınların ürettiği el emeği ürünler sergilendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör