Mısır Başbakanı’na Trabzonspor forması hediye edildi

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın adını taşıyan bordo-mavili forma, Mısır'da büyük ilgi gördü. Başkent Kahire'de düzenlenen Turathna 2026 Fuarı'nda Türkiye standını ziyaret eden Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'ye, Trabzonlu Aile ve Sosyal Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Taşan tarafından özel forma takdim edildi. 17 Ekim'de kapılarını açan fuardaki ziyarette Salah sürprizi yaşayan Medbuli, bordo-mavili formayı memnuniyetle karşıladı. Başbakanın yüzüne yansıyan mutluluk dikkat çekerken, yıldız futbolcunun ismini taşıyan forma fuarın öne çıkan anlarından biri oldu.

TÜRKİYE FUARA İLK KEZ KATILDI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin himayesinde, Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (MSMEDA) tarafından düzenlenen Turathna 2026 Fuarı, bu yıl sekizinci kez gerçekleştiriliyor. 17-24 Ekim tarihleri arasında Yeni Kahire'deki Mısır Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışını Başbakan Mustafa Medbuli yaptı. "Hikâyenin Kökeni" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda 1.000'den fazla proje ve yaklaşık 32 farklı el sanatı ile geleneksel üretim alanından katılımcı yer aldı. Fas'ın onur konuğu olduğu organizasyona Türkiye ise ilk kez katıldı.

TÜRK KADINLARININ EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ TANITILDI

Türkiye'nin katılımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Türkiye standında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesindeki Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) kadınların ürettiği el emeği ürünler sergilendi. Kadınların üretime katılımını artırmak, ürünlerini uluslararası alanda tanıtmak ve satış imkânlarını geliştirmek amacıyla hazırlanan stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye standını gezen Mısır Başbakanı Medbuli de kadınların üretim faaliyetleri ve Aile Destek Merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bordo-mavili Salah forması ise Türk kadınlarının el emeği ürünlerinin tanıtıldığı fuarda, Türkiye ile Mısır arasında spor aracılığıyla kurulan sıcak bir temasın simgesi oldu.