MİT TIR’larının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan eski jandarma kurmay albay Ömer Arık'ın 15 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da FETÖ'nün "sivil imamı" oldukları iddia edilen sanıklardan Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün 13 yıl 6'şar ay, Hasan Bektaş'ın 10 yıl 15 ay, Hatay'da 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen Mustafa İlhan'ın 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldığı hükmü onadı.