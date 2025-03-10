Haberler Yaşam Haberleri MİT TIR'larının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası onandı
Giriş Tarihi: 10.3.2025 12:24 Son Güncelleme: 10.3.2025 12:30

MİT TIR'larının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası onandı

Adana ve Hatay'da 2014 yılında MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında verilen mahkumiyet hükmünün bozulması üzerine yeniden yargılanan 5 sanığın 10 yıl 15 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
MİT TIR’larının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan eski jandarma kurmay albay Ömer Arık'ın 15 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da FETÖ'nün "sivil imamı" oldukları iddia edilen sanıklardan Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün 13 yıl 6'şar ay, Hasan Bektaş'ın 10 yıl 15 ay, Hatay'da 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen Mustafa İlhan'ın 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldığı hükmü onadı.

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MİT TIR'larının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası onandı
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