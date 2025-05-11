MİT’ten ‘dijital casuslara’ darbe

MİT, birçok vatandaştan gelen sahte içerikli SMS mesajları aldıklarına dair yapılan şikâyetler üzerine bir süre önce teknik çalışma başlattı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT uzmanları, önemli bulgulara ulaştı. Olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi. Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak kullanıcılara GSM operatörü gibi hareket ederek ödeme talep eden sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.Sürdürülen çalışmalarda; 'Patron' kod adlı şahıstan talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden toplam 7 kişi deşifre edildi. Şahısların, kiraladıkları araçlarla İstanbul'un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova'da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, getirdikleri cihazlarla topladıkları iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerini, Çin merkezli bir sunucuya aktardığı, bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı. MİT'in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen yoğun takip neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek yakın izlemeye alındı. Düzenlenen ortak operasyonda şüpheliler, kiraladıkları araçlar içerisinde suçüstü yakalandı.Şebeke tarafından kullanılan teknik cihazların, İstanbul'da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden tedarik edildiği tespit edildi. Söz konusu şahıs da gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahısların 2025 yılı mart ayında Türkiye'ye giriş yaptığı, kısa süre içinde farklı bir vatandaş adına GSM hattı temin ederek kimliklerini gizlemeye çalıştığı öğrenildi. Kullanılan cihazların ülkeye hangi yollarla sokulduğuna dair gümrük ve sınır geçiş kayıtları üzerinden geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.