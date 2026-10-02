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Giriş Tarihi: 2.10.2026 14:08

MİT’ten tarihi istihbarat belgesi: Alman konsolosunun gözünden İnönü-Churchıll görüşmesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 1943 yılında gerçekleştirilen Adana görüşmesine ilişkin Alman konsolosunun değerlendirmelerinin yer aldığı tarihi istihbarat belgesini kamuoyuyla paylaştı.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
MİT’ten tarihi istihbarat belgesi: Alman konsolosunun gözünden İnönü-Churchıll görüşmesi
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MİT'in resmi internet sitesinde yer alan "Özel Koleksiyon" bölümündeki "Belgeler" kısmına yeni bir tarihi istihbarat raporu eklendi. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliği tarafından 8 Şubat 1943'te hazırlanan belgede, İnönü ile Churchill arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Alman konsolosunun değerlendirmelerine yer verildi.

"ALMANYA MÜLAKATI BÜYÜK BİR SOĞUKKANLILIKLA KARŞILADI"

"Churchill ziyareti ve Alman konsolosu" başlığını taşıyan belgede, Alman konsolosunun görüşme nedeniyle ilk gün büyük bir telaş yaşadığı, ardından 4 Şubat 1943 tarihinde yaptığı değerlendirmede Türk hükümetinin Almanya ile dostluğunu sürdüreceğine ilişkin güvence verdiğini aktardığı görülüyor. Belgede Alman konsolosunun şu ifadeleri kullandığı kaydedildi: "Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Von Papen'e kat'i teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyiniz."

KAYNAK: "İZMİR YUVASI"

Belgenin kaynak bölümünde "İzmir Yuvası" ibaresinin yer aldığı görülürken, evrak üzerinde 12 Şubat 1943 tarihli kayıt damgası da bulunuyor. Belge, dönemin istihbarat teşkilatının, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği dönemdeki diplomatik temaslarına ilişkin tuttuğu kayıtlar arasında yer alıyor. İsmet İnönü ile Winston Churchill, İkinci Dünya Savaşı devam ederken 30-31 Ocak 1943 tarihlerinde Adana'nın Yenice İstasyonu'nda bir araya gelmişti. MİT tarafından yayımlanan belge, görüşmenin ardından Alman tarafının Türkiye'nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerini ortaya koyan tarihi bir istihbarat kaydı niteliği taşıyor.

#MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (
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