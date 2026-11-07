MKE’den bir ayda dev teslimat! Silah, mühimmat ve askerî araç yağdı

Asırlara dayanan üretim tecrübesini ileri teknoloji ve yeni yatırımlarla güçlendiren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türkiye'nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Mühimmattan silah sistemlerine, askerî araçlardan stratejik savunma teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapan MKE, son bir aylık teslimat takvimiyle üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu.

9'UNCU DENİZHAN-76 TESLİM EDİLDİ

Dünyada yalnızca 5 ülkenin üretim kabiliyetine sahip olduğu deniz topu teknolojisinde önemli bir başarıya imza atan MKE, 9'uncu DENİZHAN-76 Millî Deniz Topu'nu teslim etti. MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 11'inci gemiye konuşlandırılacak olan millî deniz topu, Türkiye'nin deniz savunma teknolojilerindeki yerli üretim gücünü gözler önüne serdi. MKE, aynı dönemde Türkiye'nin ilk millî ana muharebe tankı ALTAY için muhtelif sayıda silah sisteminin teslimatını gerçekleştirirken, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT'den de 3 araç daha teslim etti.

TESLİMAT LİSTESİ OLDUKÇA KABARIK

MKE'nin son bir ayda Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri, savunma sanayii paydaşları ve dost müttefik ülkelere gerçekleştirdiği teslimatlar kapsamında şu ürünler yer aldı:

* DENİZHAN-76 Millî Deniz Topu

* ALTAY Tankı Ana Silah Sistemi

* ALPAY-1 Mayınlı Arazilerde Geçit Açma Sistemi

* E-ZPT Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı

* MPT-76MH Millî Piyade Tüfeği

* MAM-15 Anti-Materyal Keskin Nişancı Tüfeği

* 2,75 inç Roket Motoru

* 7,62 ve 20 mm fişekler

* 25 mm mühimmat

* 81 ve 120 mm havan mühimmatı

* 155 mm obüs mühimmatı

* 155 mm topçu tapası

* AZAK Harp Başlığı

* 35 mm GÖKDENİZ Silah Sistemi bakım ve onarım ekipmanları

* Çeşitli yedek parçalar

YERLİ ÜRETİMDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Gerçekleştirilen teslimatlar, MKE'nin farklı kalibrelerde mühimmat üretiminden deniz ve kara platformlarında kullanılan silah sistemlerine kadar geniş bir alandaki üretim kabiliyetini ortaya koydu. MKE, geliştirdiği millî sistemler, artırdığı üretim kapasitesi ve gerçekleştirdiği teslimatlarla hem Türk savunma sanayiinin ihtiyaçlarını karşılamayı hem de dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına katkı sunmayı sürdürüyor.