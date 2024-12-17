MKE’den tarihi adım: Kosova’ya NATO standartlarında mühimmat fabrikası

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'in katıldığı imza törenine, İçişleri ve Kamu Yönetim Bakanı Xhelal Sveçla, Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari ile Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati de katılım sağladı.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye'nin savunma sanayisindeki köklü tecrübesini Kosova'ya taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu anlaşma, sadece mühimmat üretimini değil, Kosova'nın savunma kabiliyetlerini artıracak bir ekosistemin oluşmasını da sağlayacak. Türkiye ve Kosova arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirecek bu iş birliği, bölgede barış ve istikrara katkı sunacaktır"

Anlaşma kapsamında mühimmat üretiminde kullanılacak makinelerin temini, Kosovalı personelin eğitimi, bakım hizmetleri ve kalite kontrol için gerekli test ve kalibrasyon sistemlerinin kurulumu sağlanacak. Üretime geçildikten sonra fabrika, %100 yerel bir marka olarak kamuya ait bir işletme şeklinde faaliyet gösterecek. Bu proje, Kosova'nın savunma sanayisinde sürdürülebilir bir temel oluşturmayı ve yerel kapasiteyi artırmayı hedefliyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bugün MKE ile tarihi bir anlaşma imzaladık. Bu proje ile savunma sanayimizin temellerini atıyor, NATO standartlarına uygun mühimmat üretimine başlıyoruz. Bu adım, Kosova'nın güvenliği ve istikrarı için hayati bir öneme sahiptir."

Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ise projenin Kosova'nın güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek şöyle konuştu: "Savunma sanayisiyle Kosova'yı güçlendirme yolunda bir adım daha attık. Bu adım, yalnızca güvenliğimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel barışa ve istikrara da katkı sağlayacaktır."

MKE A.Ş., savunma sanayisindeki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dost ve kardeş ülkelere destek olmaya devam ediyor. Kurulan bu stratejik iş birliği sayesinde Kosova'nın savunma sanayisinin ve ekosisteminin gelişmesi için güçlü bir zemin hazırlanacak.