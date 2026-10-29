MKE’den Ürdün’de savunma sanayii yatırımı!

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), savunma sanayiindeki üretim gücünü ve teknolojik birikimini dost ve müttefik ülkelere aktarmayı sürdürüyor. Anahtar teslim tesis ve fabrika kurulumlarıyla ülkelerin yerel üretim altyapılarını geliştirmesine katkı sağlayan MKE, Ürdün'deki ikinci teknoloji transferi projesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

ÜRDÜN'DE İKİNCİ TESİS TAMAMLANDI

MKE'nin yayımladığı basın bildirisinde, Ürdün'de kurulan Fişek Üretim Tesisi'nin 2024 yılından bu yana üretimini sürdürdüğü belirtildi. Ülkedeki ikinci teknoloji transferi projesi kapsamında kurulan Orta ve Büyük Kalibre Mühimmat ile Uçak Bombası Dolum ve Montaj Tesisi'nin kurulumu da tamamlandı. Tesisin devreye alınması için son aşamaya gelindi.

MKE, yalnızca tesis kurulumuyla sınırlı kalmayarak üretim altyapısının sürdürülebilirliğini destekleyen eğitim ve teknik hizmetler de sunuyor. Bu kapsamda tesislerde görev yapacak personele üretim ve bakım-onarım eğitimleri verilirken teknik asistanlık hizmeti de sağlanıyor. Ürdün'deki mevcut tesislerin bakımına yönelik sözleşme ve yeni ham madde üretim tesislerinin kurulması için görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

9 ÜLKEDE 11 TEKNOLOJİ TRANSFERİ PROJESİ

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki üretim ve mühendislik kabiliyetlerini uluslararası alana taşıyan MKE, tamamlanan ve devam eden çalışmalarla 9 ülkede toplam 11 teknoloji transferi projesine imza attı.

Bu projelerle dost ve müttefik ülkelerin yerel üretim kapasitesinin geliştirilmesi, teknik bilgi birikiminin artırılması ve tesislerin işletilmesine yönelik uzmanlık desteği sağlanması hedefleniyor.

SOFEX 2026'DA MİLLÎ SİLAHLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

MKE, 27-29 Ekim 2026 tarihleri arasında Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen SOFEX 2026 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda geniş ürün yelpazesiyle yer aldı. Uluslararası savunma sanayii temsilcilerinin buluştuğu fuarda MKE, silah sistemleri ve mühimmatlarının yanı sıra anahtar teslim fabrika kurulumu ve teknoloji transferi alanındaki kabiliyetlerini de tanıttı.

MKE standında, Türkiye'nin millî piyade tüfeklerinden MPT-76 MH Millî Piyade Tüfeği ve KN-12 Keskin Nişancı Tüfeği başta olmak üzere piyade tüfekleri, makineli tabancalar ve makineli tüfekler sergilendi. Ayrıca farklı kalibrelerde fişekler, 25 milimetreden 120 milimetreye kadar mühimmat maketleri ve MK82 uçak bombası da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

YENİ İHRACAT VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Fuar boyunca farklı ülkelerden üst düzey askerî heyetleri ve savunma sanayii temsilcilerini ağırlayan MKE, yeni ihracat fırsatları ile teknoloji transferine yönelik iş birliği imkânlarını değerlendirdi. MKE'nin Ürdün'deki tesis yatırımları ve SOFEX 2026 kapsamındaki temasları, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki üretim tecrübesini uluslararası iş birliklerine dönüştürme hedefinin önemli adımları arasında yer aldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör