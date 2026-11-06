MKE’nin TOLGA’sından denizde güç gösterisi!

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, Millî İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026'da gücünü gösterdi. TCG BEYKOZ'dan gerçekleştirilen atışlarda hava ve su üstü hedeflerini başarıyla imha eden sistem, deniz platformlarının korunmasında önemli bir güç olarak öne çıktı.

DAKİKADA 3 BİN 200 ATIM!

Dakikada 3 bin 200 atım kapasitesine sahip TOLGA, dünyadaki muadillerinden üç kat daha yüksek atım hızına ulaşabiliyor. Parçacıklı anti-dron mühimmatıyla bin metre etkili menzilde görev yapabilen sistem, kamikaze hava araçları ve su üstü tehditlerine karşı etkin müdahale imkânı sunuyor. MKE'nin Etkili, Basit ve Ucuz (EBU) yaklaşımıyla geliştirdiği sistem, yüksek stabilizasyon kabiliyeti sayesinde gemi hareket hâlindeyken dahi hedefe yönelimini koruyor. Eksi 30 ile artı 70 derece arasındaki yükseliş açısı da farklı irtifalardaki hedeflere müdahale imkânı sağlıyor.

SADECE ASKERÎ GEMİLERİ KORUMAYACAK

TOLGA'nın kullanım alanı askerî gemilerle sınırlı kalmayacak. Sistem; derin sondaj ve sismik araştırma gemileri, kablo döşeme gemileri ve yüzer elektrik üretim gemileri başta olmak üzere stratejik öneme sahip ticari ve sivil deniz araçlarına da entegre edilebilecek. Böylece Türkiye'nin kritik deniz faaliyetlerinin hava ve su üstü tehditlerine karşı korunmasına katkı sağlayacak.

PARİS'TE İLK FUAR GÖSTERİMİ

TURNAs-2026 tatbikatında başarısını ortaya koyan TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, 3-6 Kasım tarihlerinde Paris'te düzenlenen EURONAVAL 2026 Fuarı'nda ilk kez uluslararası bir fuarda sergilendi. MKE'nin geliştirdiği sistem, Türk savunma sanayisinin deniz platformlarına yönelik yerli ve millî çözümlerini uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör