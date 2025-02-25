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Giriş Tarihi: 25.2.2025 14:52

Mobil bankacılık hesabına bakınca şoka girdi: Tomar tomar parayla soluğu bankada aldı!

Aksaray'da çiftçi  Abdurrahman Dağlı, mobil bankacılık hesabına bakınca hayatının şokunu yaşadı. Tomar tomar para ile soluğu bankada aldı. Gerçek kısa süre sonra anlaşıldı...

AA
Mobil bankacılık hesabına bakınca şoka girdi: Tomar tomar parayla soluğu bankada aldı!

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir kişi, hesabına yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine ulaştırdı. Güneşli köyünde yaşayan Abdurrahman Dağlı, hesabına 1 milyon 152 bin liranın kendisinde kayıtlı olmayan bir hesaptan gönderildiğini fark etti. Önce telefonla bankayı arayan Dağlı, ardından da gittiği bankanın şubesinde müşteri temsilcisiyle görüşüp, durumu bildirdi.

Eskil ilçesinde bir kuyumcudan hesabına paranın gönderildiğini öğrenen Dağlı, iş yerine giderek durumu açıkladı ve parayı teslim etti. Dağlı akşam saatlerinde evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark ettiğini söyledi. Böyle bir alacağı olmadığını anlatan Dağlı, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim." dedi.

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Mobil bankacılık hesabına bakınca şoka girdi: Tomar tomar parayla soluğu bankada aldı!
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