Modern dünyanın hastalığı: “Hiçbir şeye yetişemiyorum” diyorsanız dikkat! Hakan Mengüç anlattı…

Günümüzde, hız ve acelecilik hayatımızın temelini oluşturuyor, zaman yönetimini karmaşık hale getiriyor. Bu yazıda, "hız"ın çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak üzerimizdeki etkilerine odaklanıyoruz. Hızlı yaşam tarzımız, hayatın güzelliklerini ve ruhsal bağlarımızı gözden kaçırmamıza neden oluyor, modern yaşamın kolaylıkları bizi daha yalnız ve kopuk hale getiriyor. Sosyal ilişkiler ve basit zevkler için zaman bulmak giderek zorlaşıyor. Bir sufi hikayesi üzerinden, bu hızlı hayata karşı dengeli bir yaklaşım bulmaya çalışacağız; hikaye, hızın ruhumuzu geride bırakabileceğini ve bazen durup beklememiz gerektiğini anlatıyor, bu da hayatımızı daha dengeli ve anlamlı kılmak için önemli bir ders sunuyor.



ACELEYLE KOŞTUĞUMUZDA DÜŞME RİSKİMİZ ARTAR

Eğer çağımızın en büyük sorunlarından birini sormuş olsalar, şüphesiz "Hız" derdim. Zamanın hızına kapılmış, teslim olmuş bir şekilde yaşıyoruz; öylesine hızlı, öylesine telaşlı ve sürekli bir yere veya bir şeye yetişmek için koşar adım. Bu acelecilik içinde, çevremizdeki güzellikleri kaçırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha derin bir kayıp yaşıyoruz: ruh sağlığımızı, duyularımızın inceliğini ve kalbimizle olan bağlantıyı yitiriyoruz.

Hayatın bu hızı, sadece fiziksel dünyayı değil, iç dünyamızı da etkiliyor. Biz sürekli bir şeylere yetişme çabası içindeyken, gerçekten önemli olan şeyleri - ruhsal huzurumuzu, doğayla ve birbirimizle olan ilişkimizi göz ardı ediyoruz. Bu durum, modern yaşamın getirdiği en büyük paradokslardan biri haline geliyor: teknoloji ve gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken, aynı zamanda bizi daha da yalnız ve kopuk hale getiriyor.

Modern yaşamın getirdiği hızlı tempo, aile sofralarının ve samimi sohbetlerin yerini pratik atıştırmalıklara ve hızlı yemeklere bırakmış durumda. Artık insanlar, yemek yapmak için zaman ayırmaktan çok, dışarıda yemeyi ya da hızlıca bir şeyler atıştırmayı tercih ediyor. Bu da aile bireyleri arasındaki sıcak sohbetlerin azalmasına sebep oluyor. İnsanlar, yoğunluklarından ötürü birbirleriyle gerçek anlamda iletişim kuramaz hale geldi.

Araştırmalara göre, insanların büyük bir kısmı yemeklerden sonra hemen televizyon karşısına geçiyor ve pek çoğu dizinin bitimini bile göremeden uykuya dalıyor. Yalnızca küçük bir kesim, ailelerine ve dostlarına zaman ayırabiliyor veya kişisel gelişimlerine önem veriyor.

Bu durum, insanların en büyük şikayetlerinden birine yol açıyor: "Hiçbir şeye yetişememek." İnsanlar artık dostlarıyla buluşmak, kitap okumak, dinlenmek, yeni projeler geliştirmek gibi aktiviteler için zaman bulamıyorlar. Şehir hayatı, insanları zamanla mücadele eden ve sürekli olarak zamansızlıktan kaynaklanan mutsuzluk ve kaygıyla dolu bireyler haline getiriyor. Ebeveynler, çocuklarına yeterince vakit ayıramadıklarından yakınıyor; insanlar eşleriyle bile düzgün bir şekilde vakit geçiremediklerini söylüyorlar. Yoğunluktan ötürü bir araya gelememek, sıkça karşılaşılan bir durum.

Ancak asıl sorun, sürekli acele etme eğiliminde olmamızda yatıyor. Hız, aslında bizi daha da yavaşlatıyor; telaş, istediğimiz şeyleri gerçekleştirmemizi engelliyor. Gerçek çözüm, hayatın temposunu yavaşlatmakta yatıyor. Yavaşladığımızda, her şeye yetişebilecek zamanı bulabiliriz. Unutmamalıyız ki, aceleyle koştuğumuzda düşme riskimiz artar; ancak yürüyerek istediğimiz yere ulaşabiliriz.

YAVAŞLA!

Yaşadığımız bu durumu çok güzel bir şekilde anlatan bir sufi hikayesi anlatmak isterim.

Bir zamanlar, bir sufi, yol kenarında yürürken, oradan hızla geçen bir atlıya seslenmiş. Atlıya, eğer yolu uygunsa kendisini belirli bir şehre götürmesini rica etmiş. Atlı, sufinin isteğini kabul edip onu atına alarak hızla yola çıkmış.

İkili, bir süre bu hızla ilerledikten sonra sufi, yorulduğunu ve biraz dinlenmek istediğini ifade etmiş. Atlı, bu talebi şaşkınlıkla karşılasa da, saygıyla durmuş ve sufiyi dinlemiş. Sufi, dinlenmek için bir yere oturup gözlerini kapamış ve bir süre meditasyon yaparak sessizce oturmuş. Bir süre sonra gözlerini açıp, şimdi yola devam edebileceklerini belirtmiş ve ikili yeniden yola koyulmuş.

Nihayet, sufinin gitmek istediği şehre vardıklarında, atlı adam dayanamayıp sufiye neden yolda durmak istediğini ve gözlerini kapatarak ne yaptığını sormuş. Sufi ise, "O kadar hızlı gittik ki, ruhumuz geride kaldı, ben onu bekledim," diye cevap vermiş.

Bu hikaye, günümüz insanının yaşadığı durumu çok güzel özetliyor. Çoğu zaman, hayatın hızına kapılarak, ruhumuzun farkına bile varmadan, durmaksızın ilerliyoruz. Sufinin hikayesi, bize hızlı yaşamın getirdiği kayıpları hatırlatıyor. Zamanın aslında bizim sandığımız kadar hızlı olmadığını, asıl sorunun bizim aceleci ve hızla dolu yaşam tarzımız olduğunu vurguluyor. İçsel huzurumuzu, ruhsal farkındalığımızı kaybetmeden hayatı yaşamak için, bazen durup ruhumuzun bize yetişmesini beklememiz gerektiğini hatırlatıyor. Bu hikaye, modern hayatın karmaşasında ruhsal dinginliği ve huzuru bulmanın önemini vurgulayan değerli bir ders sunuyor.



HAYAT BİR YARIŞ DEĞİL, BİR YOLCULUK

Bu çağ, hızın labirentinde kaybolmuş bir çağ. Her bir adımımızda, modern yaşamın çılgın temposu, ruhumuzu bir sonraki durakta unutma riskiyle koşuşturuyor. Bu koşuşturmaca, hayatın özünden - aile, samimiyet, kişisel büyüme - bizleri uzaklaştırıyor. Bizi sadece var olmak yerine, sürekli bir şeyler olmaya zorluyor.

Ancak unutmayalım, hayat bir yarış değil, bir yolculuk. Sufi hikayeleri gibi, derin anlamlar içeren öyküler, bize hızın sadece bir illüzyon olduğunu, asıl önemli olanın içsel huzur ve ruhsal farkındalık olduğunu hatırlatıyor. Bu hikayeler, ruhun ritmini takip ederek, modern dünyanın gürültüsünden uzaklaşıp, içsel dinginliği bulmamız için birer fener oluyor.

Öyleyse, sevgili okurum, hayatın hızına kapılmak yerine, ruhun ritmine kulak verin. Var olmanın huzurunu keşfedin. Ve unutmayın, yolculuğunuz ne kadar yavaş olursa, manzara o kadar netleşir. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.