Mogan Enerji halka arz ne zaman? Mogan Enerji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar?

Mogan Enerji halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylandı. Mogan Enerji halka arz kapsamında toplamda 262,635,000 lot dağıtımında bulunacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 8,61 olarak açıklandı. Ayrıntıları öğrenmek isteyen yatırımcılar, arama motorları üzerinden "Mogan Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Mogan Enerji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ne kadar? İşte MOGAN talep toplama tarihleri...
MOGAN ENERJİ HALEP TOPLAMA TARİHLERİ || MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzına onay verdi. Mogan Enerji talep toplama tarihleri de belli oldu.
Mogan Enerji paylarının halka arzı, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
MOGAN ENERJİ HİSSE KODU NE?
Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Mogan Enerji 'MOGAN' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
İşlem sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 2.230.000.000 TL'den 2.440.108.000 TL'ye yükseltilecek.
MOGAN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?
Mogan Enerji'nin halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;
2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (1133 TL)
2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (951 TL)
2.9 Milyon katılım ~ 73 Lot (827 TL)
3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (725 TL)
3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (645 TL)
4.1 Milyon katılım ~ 51 Lot (577 TL)
4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (532 TL)
4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (487 TL)
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Mogan Enerji paylarının halka arzı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek.