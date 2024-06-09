Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mogan Gölü'nde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Enes Günay'a ait olduğu tespit edildi.

Olay, akşam saatlerinde Mogan Gölü'nde meydana geldi. Gölde bir kişiyi hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekiplerince sudan çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin, yapılan incelemede Enes Günay'a ait olduğu belirlendi. Günay, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.