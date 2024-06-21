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Giriş Tarihi: 21.6.2024 18:15 Son Güncelleme: 21.6.2024 18:52

Moloz kavgasında komşusunu öldürmüştü! Mimar apartman yöneticisi tutuklandı

İzmir’de mimar apartman yöneticisi D.E.A. (43) evde yapılan tadilat nedeniyle bina önüne koyulan molozların kaldırılmaması yüzünden oto tamircisi komşusu Hüseyin Akıncı (38) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine D.E.A., tabancasıyla Akıncı’ya ateş etti. 1 çocuk babası Akıncı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mimar D.E.A. sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Moloz kavgasında komşusunu öldürmüştü! Mimar apartman yöneticisi tutuklandı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. Evinde tadilat yapan Hüseyin Akıncı ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A., arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Evindeki tadilatın henüz bitmediğini, tadilat bittikten sonra molozları kaldıracağını söyleyen Akıncı ile D.E.A. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.E.A., tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya ateş etti.

Bir süre önce eşinden boşanan ve 10 yaşında bir çocuğu bulunan Hüseyin Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Akıncı'nın cansız bedeni, ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Libya asıllı Türk vatandaşı D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüpheli D.E.A.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Moloz kavgasında komşusunu öldürmüştü! Mimar apartman yöneticisi tutuklandı
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