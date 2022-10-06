Monaco Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Monaco Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu! UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda yer alan temsilcimiz Trabzonspor, 3. maçında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Fırtına'nın mutlak hedefi, Fransız ekibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen bordo mavili taraftarlar ise Monaco Trabzonspor maçı canlı yayın izle kanalına erişmek için ''Monaco Trabzonspor maçı hangi kanalda?'' sorusunu yöneltiyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Monaco Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i ve maçın canlı yayın bilgileri...

MONACO TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak. Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında Ferencevaros'a 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yenmişti.

İşte, Monaco Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri hakkında ayrıntılı bilgiler;