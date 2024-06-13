Morga indirilecekti taburcu oldu

İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 30 yıllık emektar taksici Yaşar Demirel, olağanüstü bir kurtarma operasyonu sayesinde ölüme çalım attı ve adeta yeniden doğdu. SABAH inanılması güç bu kurtuluşun öyküsünü taraflardan dinledi... 5 çocuk babası taksici, seyir halindeyken göğsünde şiddetli ağrı hissetti. Vücudu ter içinde kaldı. Bir şeylerin ters gittiğini anlasa da ne ekmek teknesini durdurdu ne de müşterisini yolda bıraktı. Yolcusunu gideceği yere bırakıp yakındaki taksi durağına gitti ve meslektaşlarından yardım istedi. Demirel'i yolcu koltuğuna alan meslektaşı soluğu 100 metre ötedeki özel hastanede aldı. Kalp krizi şüphesiyle Acil Servis'te gerekli tetkikler yapılan Demirel'in kalbi durdu. İşte o andan itibaren eşine az rastlanır bir yaşam koşusu başladı. Mavi Kod verilen hastanede doktorlar alarma geçti. Yaklaşık 30 dakika durmaksızın kalp masajı yapılıp 30 kez şok cihazı ile müdahale edildi. Oksijen desteği de hiç kesilmedi.Doç. Dr. Batur Kanar ile Uzm. Dr. Hasan Burak İşleyen zamanla yarışıyordu. Kalbi duran Demirel'i geri döndürmek için verilen tüm çaba sonuçsuz kaldı. Umutlar tükeniyor, endişeler artıyordu. Hiçbir şekilde nabız gelmiyordu. 'Hasta kaybedildi' düşüncesiyle morga indirme düşünülmeye başlandı. Ancak tam o sırada bir mucize oldu ve küçük bir ritim oluştu. Yaşar Demirel'e ikinci baharını getirecek bu yaşam belirtisini fark eden Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Arkadaşlar inanıyorum, bu hasta dönecek" diyerek ekibinden kalp masajına devam etmesini istedi. Durumu anlamak için anjiyo yapıldı. Ameliyat masasına alınırken Demirel'in kalbi bir kez daha durdu. Prof. Yazıcıoğlu o anları, "Moralimiz bozuldu ama devam ettik. Çalışmayan kalpte damara girmek zordur. Çünkü nabzı hissetmiyorsunuz. Masaj sürerken anjiyoya devam ettik. Ana damarın kökünden tıkalı olduğunu fark ettik. Ve o damarı açtık. Müdahale sırasında aniden ritmi normale döndü. Bu sıradışı bir durumdu. Tansiyon da normale döndü. Balondan sonra stent taktık. Olağanüstü bir olay, tıp dünyasında bir mucize olarak adlandırılabilecek bir kurtarma operasyonuyla sonuçlandı" dedi.Hastaneye girdikten sonrasını hatırlamadığını ifade eden Yaşar Demirel ikinci kez doğduğunu belirterek doktorları teşekkürünü dile getirdi. Çocuklarına ve torunlarına sarılan Demirel, "18 Mart'ta ameliyat oldum ve bir böbreğim alındı. Kalp krizini sağ salim atlattım. Yiyecek ekmeğimiz, yaşayacak ömrümüz varmış" ifadelerini kullandı.Yaşar Demirel'in kızı Gülcan Şengün de acı ile sevinci peş peşe yaşadıklarını söyledi: "8 yıl önce de annemizi kanserden kaybettiğimiz için büyük korku içindeydik. O gün kardeşim de hastaneye yetişmek isterken eşi ve çocuğuyla kaza yaptı. Allah babamızı bize bağışladı. O gün benim kızım Zeynep Nilay'ın doğum günüydü. Babama, 'Artık Zeynep ile senin doğum gününü aynı gün kutlayacağız' dedim" şeklinde konuştu.