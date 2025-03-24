Motor sesi kavgası davalık etti! Spiral makinesiyle saldırı: 6 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

Pendik'te yaşanan gürültü kavgası kanlı bitti. İddiaya göre 2 Şubat 2025 akşamı evinde oturan Cahit Ü., dışarıdan gelen motor sesinden rahatsız olunca ortalık savaş alanına döndü.



MOTOR SESİ KAVGA BAŞLATTI

İddiaya göre dışarıdan gelen motor sesinin kaynağını öğrenmek isteyen Cahit Ü.(40), candan baktığında Mustafa K.(50)'yı gördü. İkili arasında motor sesinden dolayı ani bir tartışma başladı. Bu sırada iddiaya göre Mustafa K., elindeki spiral makinesiyle müştekiyi "Seni öldürürüm, seni vururum!" diyerek tehdit etti.



SPİRAL MAKİNESİYLE SALDIRDI

Sinirden deliye dönen Cahit Ü., o heyecanla evinden çıkarak aşağı Mustafa K.'nın yanına indi. Kavga daha da şiddetlenirken Mustafa K., Cahit Ü.'ye spiral makinesiyle saldırarak bacağından ağır şekilde yaraladı. Komşuların müdahalesiyle son bulan kavgada yaralanan adam olayı yargıya taşıdı.



6 YIL 2 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Cahit Ü.'nün şikayeti sonucu şüpheli Mustafa K. hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda dosyaya giren adli rapora göre, müştekinin yarasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede olduğu belirtildi. Savcılık şüpheli Mustafa K.'nın "Silahla Tehdit" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 6 yıl 2 aya kadar hapsini talep etti.