Motor tutkusu sonu oldu

Gaziantep'te köprülü kavşakta park halindeki araca çarpan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ramazan Özer yaşamını yitirdi. Şahinbey ilçesinin Yeşilvadi Bulvarı'nda meydana gelen olayda plakası bilinmeyen bir motosikleti kullanan 19 yaşındaki Ramazan Özer, Şahinbey Köprülü Kavşağı'nda sağ şeritte park halindeki bir kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup asfalta düşen Özer ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ağır yaralanan genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Ramazan Özer, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Özer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.