Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA Motorine indirim 2 TL üzerinde yarın geliyor! 19 Eylül mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 19.9.2022 09:05 Son Güncelleme: 19.9.2022 09:05

SON DAKİKA Motorine indirim 2 TL üzerinde yarın geliyor! 19 Eylül mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Motorine indirim salı günü geliyor ve vatandaşlar bu sebeple akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, mazot litresi kaç TL sorularını yöneltiyor. Brent Petrol ve dünyadaki ekonomik dalgalanmaların etkilediği akaryakıt fiyatları, bir süredir düşüşte. Benzin fiyatları 19 Eylül 2022 bu sebeple sıklıkla araştırılmakta. İzmir, Ankara ve İstanbul benzin fiyatı sabit kalırken, motorine indirim sayesinde mazot fiyatlarında 2 TL’den fazla indirim söz konusu. İşte güncel benzin ve mazot fiyatları

SON DAKİKA Motorine indirim 2 TL üzerinde yarın geliyor! 19 Eylül mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları, motorine indirim müjdesi sonrası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Herkes, motorine indirim ne kadar, güncel mazot fiyatları ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. Yola çıkacak vatandaşlar bir yandan benzine indirim var mı, benzin fiyatları ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. İşte 19 Eylül 2022 güncel benzin ve mazot fiyatları

MOTORİN İNDİRİM MÜJDESİ; GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine indirim ve güncel akaryakıt fiyatları hakkında bilgiler şöyle;

Salı günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 22 lira seviyesine inecek. Ortalama olarak İstanbul'da 22,58 TL, Ankara'da 22,71 TL ile İzmir'de ise 22,69 TL'den satışa sunulacak.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 - 11,07 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.36 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.92 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent Petrol anlık 91,81 dolardan ilerlemekte.

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SON DAKİKA Motorine indirim 2 TL üzerinde yarın geliyor! 19 Eylül mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
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