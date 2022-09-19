SON DAKİKA Motorine indirim 2 TL üzerinde yarın geliyor! 19 Eylül mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları, motorine indirim müjdesi sonrası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Herkes, motorine indirim ne kadar, güncel mazot fiyatları ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. Yola çıkacak vatandaşlar bir yandan benzine indirim var mı, benzin fiyatları ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. İşte 19 Eylül 2022 güncel benzin ve mazot fiyatları
Motorine indirim ve güncel akaryakıt fiyatları hakkında bilgiler şöyle;
Salı günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 22 lira seviyesine inecek. Ortalama olarak İstanbul'da 22,58 TL, Ankara'da 22,71 TL ile İzmir'de ise 22,69 TL'den satışa sunulacak.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.36 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24.92 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 24.94 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
BRENT PETROL NE KADAR?
Brent Petrol anlık 91,81 dolardan ilerlemekte.