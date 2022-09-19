SON DAKİKA Motorine indirim 2 TL üzerinde yarın geliyor! 19 Eylül mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları, motorine indirim müjdesi sonrası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Herkes, motorine indirim ne kadar, güncel mazot fiyatları ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. Yola çıkacak vatandaşlar bir yandan benzine indirim var mı, benzin fiyatları ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. İşte 19 Eylül 2022 güncel benzin ve mazot fiyatları

MOTORİN İNDİRİM MÜJDESİ; GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine indirim ve güncel akaryakıt fiyatları hakkında bilgiler şöyle;