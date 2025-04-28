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Giriş Tarihi: 28.4.2025 10:47 Son Güncelleme: 28.4.2025 10:50

Motosiklet hırsızından pişkin savuma: Kendi motosikletim zannettim

Adana’da 29 yaşındaki İ.K., jantındaki kilidi makasla kesip motosiklet çaldı. Polisin yakaladığı İ.K. ifadesinde, “O gece içki içmiştim. Motosikleti kendi motosikletim zannedip, aldım” dedi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Motosiklet hırsızından pişkin savuma: Kendi motosikletim zannettim

Olay, 20 Nisan'da Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., jantındaki kilidi demir kesme makasla kesip E.Y.'ye ait motosikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. E.Y.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi tespit edip yakaladı. Evine yapılan baskında yakalanan İ.K., emniyetteki sorgusunda, "O gece içki içmiştim. Motosikleti kendi motosikletim zannedip, aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet de sahibine teslim edildi.

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Motosiklet hırsızından pişkin savuma: Kendi motosikletim zannettim
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