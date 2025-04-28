Motosiklet hırsızından pişkin savuma: Kendi motosikletim zannettim

Olay, 20 Nisan'da Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., jantındaki kilidi demir kesme makasla kesip E.Y.'ye ait motosikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. E.Y.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi tespit edip yakaladı. Evine yapılan baskında yakalanan İ.K., emniyetteki sorgusunda, "O gece içki içmiştim. Motosikleti kendi motosikletim zannedip, aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet de sahibine teslim edildi.