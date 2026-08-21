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Giriş Tarihi: 21.08.2026 14:40

Motosiklet kazası can aldı: 1 ölü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Lütfü Gündüz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Motosiklet kazası can aldı: 1 ölü
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Kaza, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8008. Sokak üzerinde Baraka Camii mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Kürşat T. idaresindeki motosiklet ile Lütfü Gündüz'ün kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerinden savrulan iki sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazada ağır yaralanan Lütfü Gündüz, Akyazı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#SAKARYA #AKYAZI

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Motosiklet kazası can aldı: 1 ölü
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