Motosiklet refüje çarptı: 2 ölü

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bulanık ve Gür'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bulanık ve Gür'ün cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.