Motosiklet refüje çarptı: 2 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Bulanık yönetimindeki 27 AUJ 238 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücü Furkan Bulanık ile yolcu Yağız Gür yola savruldu.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bulanık ve Gür'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bulanık ve Gür'ün cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.