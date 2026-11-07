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Giriş Tarihi: 07.11.2026 15:46

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırım taşına çarpan motosikletin sürücüsü Mert Kirişcan (21) hayatını kaybetti.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, bugün sabah saat 07.40 sıralarında Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi 1752 Sokak üzerinde meydana geldi. Bucak Belediyesi Tır ve Kamyon Garajı istikametine seyir halinde olan Mert Kirişcan yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırım bordür taşına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bucak Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Mert Kirişcan yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

#BURDUR
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Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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