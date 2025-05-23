Motosiklet sürücüsü yol kenarındaki belediye işçisine çarptı! 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, Ümraniye Çevreyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü yol kenarında çalışma yapan belediye görevlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle belediye görevlisi ve yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye çalışanının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Motosiklet kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.