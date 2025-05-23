Haberler Yaşam Haberleri Motosiklet sürücüsü yol kenarındaki belediye işçisine çarptı! 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 23.5.2025 15:53 Son Güncelleme: 23.5.2025 16:04

Motosiklet sürücüsü yol kenarındaki belediye işçisine çarptı! 1’i ağır 2 kişi yaralandı

İstanbul Ümraniye'nde motosiklet, yol kenarında çalışan belediye işçisine çarptı. Kazada savrularak düşen motosiklet sürücüsü ve belediye çalışanı yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motosiklet sürücüsü yol kenarındaki belediye işçisine çarptı! 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Kaza, Ümraniye Çevreyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü yol kenarında çalışma yapan belediye görevlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle belediye görevlisi ve yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye çalışanının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Motosiklet kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Motosiklet sürücüsü yol kenarındaki belediye işçisine çarptı! 1’i ağır 2 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz