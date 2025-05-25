Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada: Yürekleri ağza getirdi!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine uzanarak ilerlemeye çalıştı. Araçların yanında tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne diğer araçlardaki vatandaşlar korna çalarak tepki gösterdi. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.