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Giriş Tarihi: 25.5.2025 18:45

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada: Yürekleri ağza getirdi!

Kastamonu'da seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Motosikletin üzerine uzanan sürücü çevreden tepki toplarken, korkutan anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı.

İHA
Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada: Yürekleri ağza getirdi!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine uzanarak ilerlemeye çalıştı. Araçların yanında tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne diğer araçlardaki vatandaşlar korna çalarak tepki gösterdi. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklığının yükselmesinin ardından trafikteki motosiklet artışı sebebiyle denetimlerini arttırdı. Ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik sık sık denetimler gerçekleştiriyor.

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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada: Yürekleri ağza getirdi!
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