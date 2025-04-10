Motosiklet tamircisinin kahreden sonu: Test sürüşü sırasında hayatını kaybetti!

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bağcılar Merkez Mahallesi 729. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet tamircisi Hüseyin Duru (33), motosiklet ile sokak üzerinde seyir halinde test sürüş yaptığı sırada dengesini kaybetti. Duru, motosiklet ile beraber sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.