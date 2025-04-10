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Giriş Tarihi: 10.4.2025 21:30

Motosiklet tamircisinin kahreden sonu: Test sürüşü sırasında hayatını kaybetti!

İstanbul Bağcılar'da motosiklet tamircisi, 33 yaşındaki Hüseyin Duru test sürüşü yaptığı esnada dengesini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada Duru hayatını kaybederken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Motosiklet tamircisinin kahreden sonu: Test sürüşü sırasında hayatını kaybetti!

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bağcılar Merkez Mahallesi 729. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet tamircisi Hüseyin Duru (33), motosiklet ile sokak üzerinde seyir halinde test sürüş yaptığı sırada dengesini kaybetti. Duru, motosiklet ile beraber sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Duru'nun cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis ekipleri tarafından konu ile ilgili çalışma yapıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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Motosiklet tamircisinin kahreden sonu: Test sürüşü sırasında hayatını kaybetti!
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