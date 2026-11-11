Motosiklet üzerinde tehlikeli akrobasi! Ölüme davetiye çıkardılar: 2 sürücü her yerde aranıyor...

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

2 SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkaran 2 motosiklet sürücüsünün kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Sürücüleri arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör