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Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:35

Motosiklet üzerinde tehlikeli akrobasi! Ölüme davetiye çıkardılar: 2 sürücü her yerde aranıyor...

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli akrobatik hareketler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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İHA İHA Yaşam
Motosiklet üzerinde tehlikeli akrobasi! Ölüme davetiye çıkardılar: 2 sürücü her yerde aranıyor...
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde D-400 kara yolunda olay meydana geldi. Konaklı istikametinden Alanya yönüne doğru seyir halinde olan 2 motosiklet sürücüsü, trafikte ilerledikleri sırada motosiklet üzerinde tehlikeli akrobatik hareketler yaptı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

2 SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkaran 2 motosiklet sürücüsünün kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Sürücüleri arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Motosiklet üzerinde tehlikeli akrobasi! Ölüme davetiye çıkardılar: 2 sürücü her yerde aranıyor...
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