Motosikleti var ama kullanamıyor, satamıyor, evden bile çıkartamıyor! Sebebini duyan şoke oluyor…

Şaşkına çeviren olayın adresi Elazığ'dı. Rıfat Kerki, geçtiğimiz yıl 35 bin TL borç ederek motosiklet aldı. Ancak motosiklet, 17 Nisan'da çalındı. Motosikletini 2 ay sonra Sanayi Mahallesi'nde gören ve tanıyan Kerki, hemen polisi aradı.

Motosiklete bakan Kerki, şasi numarasının spiralle kazandığını, kısa devre yapmak için anahtarının söküldüğünü, benzin kapanının kırıldığını ve üzerinde birçok değişiklik yapıldığını görünce yıkıldı. Motorunun yediemine çekilmesini istemeyen Rıfat Kerki, akıllara durgunluk veren bir yönteme imza attı. Motoru, tekrar çalışma riskine karşı evine koyan Kerki, resmi olarak motosikleti alamadığı için trafiğe çıkaramadı, satamadı hatta tamirini bile yaptıramadı.

Kullanamadığı motosikletin borcunu ödeyen ve bulduğuna sevinemeyen Kerki, elinde ruhsatı, garanti belgesi ve tutanakları ile yetkililerden yardım beklediğini açıkladı. Motosikletin evin içerisinde günlük yer değiştirdiğini dile getiren Kerki, "Yatak odasına ve oturma odasına koyuyorum. Eşim diyor başka yere koy. Evin içerisi sanayiye döndü. Ne yapacağız bilmiyorum" ifadesini kullandı.

"KULLANAMIYORUM, SATAMIYORUM…"

Motosikletini borçla aldığını belirten Rıfat Kerki, "Şu anda halen taksitlerini ödemekteyim. Nisan'ın 17'sinde Sürsürü Mahallesi'nde çalındı. 2 ay sonra motosikletimi Sanayi Mahallesi Santral Caddesi'nde buldum ve polise yakalattırdım. Motosikletin şasi numarasını sildikleri ve sağında solunda değişiklik yaptıkları için yediemin otoparkı olarak bana teslim ettiler. Motosikleti kullanamıyorum, satamıyorum, tamirat yapamıyorum. Motosikletimle köylere gidip ot biçiyor, taş topluyor ve geçimimi sağlıyordum. Şu anda mağdurum. Bu motosiklet ile ben evimi geçindirmekteyim. Yetkililerin bana yardımcı olmasını ve motosikletimin bana teslim edilmesini istiyorum" açıklamasını yaptı.

EV SANAYİYE DÖNDÜ…

Motosikleti evin içerisinde muhafaza ettiğini aktaran Kerki, sözlerine şöyle devam etti: Bazen mutfağa, yatak odasına ve koyuyorum. Bazen salona ve kilere çekiyorum. Dışarı çıkarsam tekrar çalacaklar. İçerde benzin kokusundan mahvolduk. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Motosiklet burada böyle emaneten duruyor. Motosikletimin tüm evrakları vardır.

Garanti belgesi ve ruhsatı var. Taksit ödüyorum ama binemiyorum. Hiçbir işlem yapamıyorum evin ortasında kaldı. Trafikte kullanamıyorum. Dışarı çıksam polis yakalayacak. Şasi numarasını spiralle komple silmişler. Plakayı atmışlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Motosiklet evin içerisinde günlük yer değiştiriyor. Yatak odasına ve oturma odasına koyuyorum. Eşim diyor başka yere koy. Evin içerisi sanayiye döndü. Ne yapacağız bilmiyorum.