Motosikletin çarptığı yaya öldü

Şahinbey ilçesinin İbn-i Sina Mahallesi 400. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki D.E.K. yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken 65 yaşındaki Z.H.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaya ile motosiklet sürücüsü savrularak asfalt zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Z.H., Gaziantep Şehir Hastanesi'ne; motosiklet sürücüsü D.E.K. ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Z.H., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör