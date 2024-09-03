Motosikletini aldığı gün kazada öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Alperen Taşkın (17), yeni aldığı motosikletiyle ehliyetsiz olarak ilk kez çıktığı trafikte bir TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Alaplı Ereğli yolu arasında Taşbaşı Caddesi kavşağında meydana geldi. Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine ilerleyen Süleyman C. (51) yönetimindek TIR ile kavşaktan ana yola çıkan Alperen Taşkın yönetimindek motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet TIR'ın altında kalırken, sürücü Alperen Taşkın ile arkasında bulunan ağabeyi Samet Taşkın yaralandı. Alperen Taşkın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.