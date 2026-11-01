Motosikletle 7 bin kilometrelik umre seferi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden 3 Ekim'de motosiklet üzerinde başlayan yolculuklarını 18 Ekim'de tamamlayan 38 yaşındaki Çelik ile oğlu Özgür Ulaş, 7 bin kilometrelik macera dolu umre seyahatleriyle unutulmaz bir deneyime imza attı. Yolculuk boyunca güzergâh üzerindeki ülkelerin tarihi ve turistik noktalarını da gezen baba-oğul, kutsal mekânların manevi atmosferine tanıklık ederek yolculuklarını özel anılarla taçlandırdı. Onur Şafak Çelik, oğluyla kutsal topraklara yaptıkları motosiklet yolculuğunu anlattı. Gidiş-dönüş toplam 7 bin kilometre yol katetmenin büyük sorumluluk gerektirdiğini ve daha önce de oğluyla uzun mesafeli motosiklet yolculukları yaptıklarını belirten Çelik, kutsal toprakları ziyaret etme isteğiyle fazla tereddüt etmeden yola çıktıklarını söyledi. Oğluyla unutulmaz anılar biriktirmek istediğini aktaran Çelik, "Vardığımız yerin kutsal olması ve güzergâh boyunca karşılaştığımız güzellikler, yolculuğumuzu çok daha anlamlı hale getirdi. Bu düşünceyle yola çıkmaya karar verdik" dedi.

TARİH DOLU BİR GEZİ

Çelik, yolculuk sırasında Suriye'deki Emevi Camii ve Selahaddin Eyyubi'nin kabrini, Ürdün'de ise Petra Antik Kenti'ni ziyaret ettiklerini belirterek, oğlunun da tarihi ve kültürel mekânları görmesini istediğini kaydetti. Umre yolculuğuna yalnızca mesafe katetmek amacıyla çıkmadıklarını dile getiren Çelik, "Bu yolculuğa aynı zamanda farklı ülkelerdeki kardeşliği, sabrı ve insanlara güvenmeyi göstermek için çıktım. Dolayısıyla oğlumla böyle bir yolculuk yapmaya karar verdim. Önceliğim oğlumun güvenliğiydi, uykusu geldiğinde daha fazla mola vermemiz gerekiyordu. Yolculuk boyunca güzergâh üzerinde güvenlik açısından bir sorun yaşamadık" diye konuştu. Çelik, yolculuk süresince tarihi ve dini mekânları ziyaret etmenin oğluyla arasındaki bağı güçlendirdiğini dile getirerek, kitaplarda okuduklarını ve kendilerine anlatılanları yerinde görmenin farklı bakış açısı kazandırdığını vurguladı. Yolculuk boyunca farklı duygular yaşadıklarını ve yeni insanlarla tanıştıklarını söyleyen Çelik, "Amacımız, umre yolculuğumuzu unutulmaz bir anıya dönüştürmekti. Özellikle Kâbe ve Mescid-i Nebevi'de oğlumun kalbine kutsal mekânlara yönelik aşk yerleşmesini istedim. Bu da fazlasıyla oldu" ifadelerini kullandı.





MANEVİ BİR YOLCULUK

Seyahatlerinin, TRT Diyanet Çocuk kanalında yayınlanan ve baba-oğulun motosikletle hac yolculuğunu konu alan "Fülfül Hac Yolunda" animasyon dizisini hatırlattığını anlatan Çelik, sosyal medyada da bu benzerliğe dikkati çeken yorumlar yapıldığını aktardı. Özgür Ulaş Çelik de babasıyla kutsal topraklara gitmeyi kendisinin istediğini belirtti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret ettiğini dile getiren Çelik, umre ibadeti sırasında Kâbe'yi tavaf ettikten sonra sa'y yaparken yeşil ışıklarla belirtilen bölümde koşmaktan da keyif aldığını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör