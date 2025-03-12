Motosikletle akrobasiye 47 bin lira ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni motosiklet düzenlemesini duyurdu. Tek teker ve benzeri akrobasi hareketler sergileyen motosiklet sürücülerine 47 bin TL ve 60 gün ehliyetine el koyma cezası verilecek. Trafikte yarış yapan motosiklet sürücülerinin ehliyeti 2 yıl iptal edilecek. 2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin TL olacak. Bir yıl içinde tekrarı halinde her bir tekrarda ceza 5 bin TL artacak. Üçüncü ihlalde ehliyete el konulacak. Bir yıl içinde 6 ihlalde ehliyet iptal edilecek.

EHLİYETSİZE 186 BİN LİRA..

Ehliyetsiz motosiklet kullananlara 18 bin 677 TL ceza kesilecek, eğer ehliyetsiz olarak yine de motosiklet kullanıyorsa ceza 186 bin TL'ye çıkacak. Üçüncü ihlalden itibaren para cezası ile birlikte ehliyete de el konulacak. Bir yıl içinde 6. kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptal edilecek.