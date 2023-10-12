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Giriş Tarihi: 12.10.2023 16:10 Son Güncelleme: 12.10.2023 16:47

Motosikletle geldiler mağazayı kurşun yağmuruna tuttular! Adana’da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da kimliği belirlenemeyen motosikletli iki kişi giyim mağazasını kurşun yağmuruna tuttu. Mağaza sahibi Mehmet Ulaş (45) ile işçi Can Tarım (40) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Ulaş hayatını kaybederken, olay yerinde 28 adet boş kovan bulundu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Motosikletle geldiler mağazayı kurşun yağmuruna tuttular! Adana’da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Olay Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Amerikan Pazarı'nda meydana geldi. Motosikletli kasklı iki kişi giyim mağazasını tabancayla kurşun yağdırdı. Mağaza sahibi Mehmet Ulaş ile Can Tarım kurşunların hedefi oldu. Saldırganlar motosikletle kaçtı. Göğsünden yaralanan Mehmet Ulaş kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirirken, karnından ve ayağından yaralanan Can Tarım ise tedavi altına alındı.

Cinayet masası ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmada 28 adet boş kovan buldu. Polis olaydan sonra izlerini kaybettiren saldırganları yakalamak için harekete geçti.

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Motosikletle geldiler mağazayı kurşun yağmuruna tuttular! Adana’da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
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