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Giriş Tarihi: 29.09.2026

Motosikletle Umreye gidiyorlar

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Motosikletle Umreye gidiyorlar
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Düzce'de umre ibadetini yerine getirmek için bir araya gelen iki motosiklet tutkunu, Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıktı. Yaklaşık 1 yıldır motosikletle umre yolculuğu yapmayı planlayan 50 yaşındaki Ferruh Duran, kendisine eşlik edecek bir arkadaş arayışına girdi. Duran, bir arkadaşının aracılığıyla 2 ay önce tanıştığı 55 yaşındaki İsmail Bostancı ile yolculuk planlarını yaptı. Duran için merkeze bağlı Kuşaçması köyündeki evinin önünde ailesi ve köylüler tarafından dualar eşliğinde uğurlama töreni düzenlendi. Motosikletiyle kent merkezine gelen Duran, Bostancı ile buluştu. İki arkadaş, Merkez Büyük Cami önünden kask, eldiven ve koruyucu monttan oluşan ekipmanlarını giyerek motosikletleriyle Mekke yolculuğuna başladı. Duran, "Suriye'ye araç, motosiklet trafiği açıldıktan sonra bu işe karar verdim. 1 yıldan beri düşünüyordum, 2 ay önce de İsmail arkadaşımla tanıştım ve kısa sürede bunu kararlaştırdık. Bizi gidişdönüş 7 bin km'lik meşakkatli bir yolculuk bekliyor. Yolculuğu 3 günde tamamlamayı planlıyoruz. Düzce çıkışlı, Cilvegözü-Suriye girişli olacak. Ürdün üzerinden Lübnan, Kızıldeniz derken Suudi Arabistan'a ulaşmayı düşünüyoruz. İhramlarımızı aldık" dedi. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DÜZCE
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