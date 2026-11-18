İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Onur Şafak Çelik, 7 yaşındaki oğlu Özgür Ulaş ile birlikte motosikletiyle 7 bin kilometrelik maceralı bir yolculuk yaparak kutsal topraklara ulaştı. Oğlunun umreye gitme hevesi üzerine yola çıktıklarını belirten Çelik, zorlu ama anlamlı bu serüvende gidiş yolculuğunu toplam dört günde tamamladı.

SOFRALARINI AÇTILAR

Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a geçen baba-oğul, güzergâh boyunca Şam'daki Emevi Camii, Selahattin Eyyübi'nin kabri, Şam Çarşısı, Ürdün Kalesi, Petra Antik Kenti ve Elula Antik Kenti gibi önemli tarihi ve turistik noktaları da ziyaret etti. Yolculukları süresince büyük bir misafirperverlikle karşılandıklarını vurgulayan Onur Şafak Çelik, Türkiye'den motosikletle umreye gittiklerini öğrenen insanların kendilerini ikramsız göndermediğini ifade etti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suudi Arabistan'a kadar yemek için hiç para ödemediklerini söyleyen Çelik, farklı ülkelerdeki kardeşlik ve muhabbet ortamından çok etkilendiklerini ve yol boyunca kendilerine sofraların açıldığını dile getirdi.

SEVGİYLE KARŞILADILAR

Kutsal topraklarda Mescid-i Nebevi ve Kâbe'de ibadetlerini yerine getiren baba-oğul, sabah namazının ardından görevli askerlerin yardımıyla kalabalığın arasından alınarak Hz. Muhammed'in kabrini en önden ziyaret etme fırsatı buldu. Başta yakın çevresindekilerin 7 yaşındaki bir çocukla böyle bir yolculuğa çıkmalarına inanmadığını anlatan Çelik, geri döndüklerinde ise müthiş bir sevgiyle karşılamayla karşılaştıklarını belirtti.

Bu deneyimin kendilerine büyük bir özgüven kazandırdığını vurgulayan Çelik, şu an 2.5 yaşında olan kızı 5 yaşına geldiğinde onunla da umreye gitmeyi hedeflediğini söyledi. İkinci sınıf öğrencisi Özgür Ulaş Çelik ise Kâbe'de tavaf yaptıklarını, çok güzel anılar biriktirdiklerini ve yaşadığı bu eşsiz deneyimi ömrü boyunca unutmayacağını ifade etti.