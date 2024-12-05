Motosikletli kurye şikâyetleri arttı: Esnaf odası başkanı cevap verdi

Akpınar "Kaldırımlar kuryelerin işgali altında. Evet, bu doğru. Kaldırımlara kuryeler motosikletlerini koymak, bırakmak zorunda kalıyorlar. Bunların en büyük sebeplerinden biri bu kuryeler bağımsız, kendi hesabına e-ticaret firmalarına çalıştıkları için bu firmaların herhangi bir depoları ve bekleme yerleri yok. Bundan kaynaklı olarak da park edecek yerler bulamadığı için kaldırımlarda veya işte parklarda falan maalesef yol kenarlarında motorlarını bırakmak zorunda kalıyorlar. Bunun çözümü ise belediyelerin uygun park yerlerinde motosikletleri park edilebileceği taksi duraklarına ve dolmuş minibüs duraklarına tahsil edildiği gibi bize de ufak en azından 15-20 motosiklet koyabilecek, kuryelerin dinlenebileceği, kahve seçebileceği yerler yapılmış olsaydı bu sorun da ortadan kalkmış olurdu. Ama çabalarımıza rağmen olumlu bir geri dönüş alamadık." dedi.

"MOTOSİKLETLİ KURYELER YARIŞ ATI GİBİ YARIŞTIRILIYOR"

Son 14 yılda motosiklet sayılarının yüzde 300-400 seviyelerinde arttığını belirten Akpınar; Şu anki trafikteki motosiklet sayısı 6 milyona ulaşmıştır. Bunun yüzde 25'i motosikletli kurye olarak baz alınıyor. Ve yaklaşık 1,5 milyon motosikletli kurye şu an Türkiye genelinde paket taşıyor. Kural tanımamalarının en büyük sebeplerinden biri ise bu e-ticaret firmalarının müşterilerine daha hızlı paket götürme ve kuryeleri de çalıştırırken sabit bir maaş değil, paket başı ücret ödediklerinden dolayı. Yani bir kurye ne kadar çok paket atarsa o kadar çok para kazanacak. Bundan dolayı daha çok paket atabilmek ve daha çok para kazanmak ve daha erken daha hızlı paket seslim edip daha çok olumlu yorum alıp sistemlerin sağlamasında daha üst sıralarda olup daha fazla paket atmalarını sağlamak amacıyla da maalesef yarış atı gibi yarıştırılıyor. Bu kural ihlallerinin yapılmaması için, bu e-ticaret firmalarının sistemlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Yarış atı gibi yarıştırılmaktan, paket başı çalıştırılmaktan vazgeçmeleridir." şeklinde konuştu.

"GÜNDE 18 SAATİ BULAN ÇALIŞMA KOŞULLARI TRAFİK KAZALARINI ARTTIRIYOR"

Akpınar; şu anda trafikte seyir halinde olan kayıtlı araçların yüzde 20'sinin motosiklet olduğunu belirterek; "Bu yüzde 20 motosiklet olmasına rağmen trafikte yaşanan kaza oranı, motosikletlerin karıştığı kaza oranı ise yüzde 55. Bu çok büyük bir oran, ciddi bir oran. Bunun yine sebeplerinden biri ise yine bu firmalar sadece b sınıfı ehliyetle, 50 cc vergiden muaf zorunlu trafik sigortasından muaf kuryeleri çalıştırması. Önüne gelen herkesi 16 yaşında ehliyet alan birini de yanlarında çalıştırıyor olabilmelerinden kaynaklıdır. Çünkü hiçbir motosiklet tecrübesi olmayan birilerini motora bindirip kurye yapacağız. Bu çocukların 16 saat, 18 saat uykusuz, yorgun bir şekilde çalışarak güçlerinin de düşmesi ve dikkatleri de belli bir saatten sonra düştüğünden dolayı ve trafiğin yoğun olduğundan dolayı da kaza yapıyorlar. Ayrıca, kurye kisvesi altında bazı art niyetli kişilerin yasa dışı suçlara karışması, bu mesleğe ve sektöre ciddi zararlar vermektedir." ifadelerini kullandı.

"BAKANLIKLARIMIZIN DESTEĞİYLE BU SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYI UMUT EDİYORUZ"

Firmaların kuryeleri işe alırken Mesleki Yeterlilik Belgesi talep etmesi gerektiğini vurgulayan Akpınar; "Gerçekten bu işi yapmak isteyenler de en azından biraz daha bilgili ve tecrübeli bu işi yapmış olacaklardır. Biz İçişleri Bakanımızın talimatıyla Emniyet Genel Müdürümüzün katılımıyla, Kuryeler Esnaf Odamız ve Trafik Başkanlığımız tarafından organize edilen geniş kapsamlı bir 'Motosiklet Kazaları' konulu toplantı gerçekleştirdik. Bu önemli toplantıya Türkiye genelindeki kurye temsilcileri, dernek, federasyon ve konfederasyon başkanları da katılım sağladı. Bakanlıklarımızın desteğiyle bu sorunları çözüme kavuşturmayı umut ediyoruz." açıklamalarında bulundu.