Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kazaya ait kask görüntüleri ortaya çıktı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla emniyet müdürlüğü trafik ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Kemer merkezindeki yemek üzerine işletmede kurye olarak çalışan Serkan Özdemir'in kaza sırasında koruyucu kıyafetlerini giydiği ve kaskının takılı olduğu öğrenildi.