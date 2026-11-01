Motosikletli Kutay korkunç kazada hayatını kaybetmişti! Kahreden son anları kamerada: Acılı babanın isyanı yürekleri dağladı!

'KIZIMA YARDIMA GİDİYORUM' DİYEREK BENİM OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİ'

Yalçın, "Bu kadar ihmalkarlık nasıl olabiliyor? Dört şeritli, ana yol üzerinde akan bir yolda gidiyorsunuz. Nasıl duraklama yapabiliyorsunuz? Dönülmeyecek bir yerden sol sinyal verip sola yöneliyorsunuz. Üstelik sol tarafta polis de var. Öğrendiğimize göre orada bir ekip bulunuyor ve başka bir kaza meydana geldiği için trafik ekibi de onlarla ilgileniyor. Yine öğrendiğimize göre o kazayı geçiren ve kazaya sebebiyet veren hakimin kızıymış. Hakim de kızına yardıma gidiyormuş. Yani oraya ilk defa mı gidiyor, bilmiyorum. Bilmediği bir yolsa insan navigasyonu açar. 'Bu yolda sağa veya sola nereden dönülüyor? Karşı şeride nasıl geçebilirim?' diye bakar. Eğitim almış ve bu memlekette hakimlik yapan bir insan. Araba kullanmayı bilmiyorsa ne işi var yolda? 'Kızıma yardıma gidiyorum' diyerek benim oğlumun ölümüne sebebiyet verdi. Bizi yakan kişi şu an hala dışarıda. Hiç tutuklanmadı bile. İkinci sürücü şu an içeride yatıyor" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör