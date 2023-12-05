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Giriş Tarihi: 5.12.2023 15:36

Motosikletli saldırıda 16 yaşındaki genç öldürüldü

İstanbul Maltepe’deki bir büfe önüne iki motosikletle gelen 3 kişi, kalaşnikof ve tabancalarla büfeyi taradı. Saldırıda büfede bulunan 16 yaşındaki Baver Çelik boynundan vurularak hayatını kaybetti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motosikletli saldırıda 16 yaşındaki genç öldürüldü

Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki Alen Büfe önüne önceki gün saat 17.30 sıralarında iki motosikletle 3 kişi geldi. Motosikletten inen 3 kişi kalaşnikof ve tabancalarla büfeye kurşun yağdırdı. Büfede bulunan 16 yaşındaki Baver Çelik boynundan vurularak ağır yaralandı. Saldırganlar açtıkları yaylım ateşinin ardından kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekripleri büfeye geldi. Ağır yaralı Baver Çelik, ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Baver Çelik burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Polis ekipleri büfenin bulunduğu cadde ve bağlı sokaklardaki kamere görüntülerini topladı. Olay yerinde bulunan mermi kovanları incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Büfe sahibi D.T., polise verdiği ifadede, iki motosikletle gelen saldırganların kafeye peş peşe ateş açtığını, açılan ateş sırasında yanında bulunan Baver Çelik'in boynundan vurulduğunu söyledi. Polis ekipleri saldırganların kimliklerini belirleyerek yakalamak için araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Motosikletli saldırıda 16 yaşındaki genç öldürüldü
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