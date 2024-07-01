Motosikletli şüpheliler otomobil sürücüsünü öldürdü

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Bozkurt otomobili ile seyir halindeyken peşine silahlı motosikletli şüpheliler takıldı. Bozkurt durumu fark edince kaçmaya başladı. Şüpheliler Bozkurt'un kullandığı otomobile defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Bozkurt başından vurulurken zanlılar ise hızla olay yerinden kaçtı.



KAZA YAPARAK DURDU

Vurulan Yakup Bozkurt bilincini yitirince kullandığı otomobil ile park halindeki kamyonete çarptı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren saldırganları yakalama çalışması başlattı.