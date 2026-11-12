Motosikletli tetikçiler Kuruçeşme’yi kana buladı

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme bir eğlence mekanı önüne motosikletle gelen iki şüpheli, iş yerinin önünde bekleyen 24 yaşındaki Umut Andık'a silahla ateş açtı. Saldırıda genç adam ağır yaralanırken, şüpheliler aynı motosikletle olay yerinden kaçtı. Andık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergâhını takibe aldı.



Umut Andık

ÇALILARIN ALTINDA YAKALANDILAR

Yapılan incelemelerde saldırıda kullanılan çalıntı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Drone desteğiyle bölgeyi tarayan ekipler 1 saat süren çalışmanın ardından şüpheliler Y.Z. ve M.O.'yu çalıların altına gizlenmiş halde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. İki şüpheli hakkında başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.