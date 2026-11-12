Haberler Yaşam Haberleri Motosikletli tetikçiler Kuruçeşme’yi kana buladı
Giriş Tarihi: 12.11.2026

Motosikletli tetikçiler Kuruçeşme’yi kana buladı

İstanbul’da Umut Andık’ı öldüren iki saldırgan, kaçtıkları Arnavutköy’de çalıların altına gizlendi. Polis ekipleri, drone destekli operasyonla iki şüpheliyi bir saat içinde yakaladı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motosikletli tetikçiler Kuruçeşme’yi kana buladı
  • ABONE OL

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme bir eğlence mekanı önüne motosikletle gelen iki şüpheli, iş yerinin önünde bekleyen 24 yaşındaki Umut Andık'a silahla ateş açtı. Saldırıda genç adam ağır yaralanırken, şüpheliler aynı motosikletle olay yerinden kaçtı. Andık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergâhını takibe aldı.


Umut Andık

ÇALILARIN ALTINDA YAKALANDILAR
Yapılan incelemelerde saldırıda kullanılan çalıntı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Drone desteğiyle bölgeyi tarayan ekipler 1 saat süren çalışmanın ardından şüpheliler Y.Z. ve M.O.'yu çalıların altına gizlenmiş halde yakalayarak gözaltına aldı.
Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. İki şüpheli hakkında başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

#İSTANBUL #ARNAVUTKÖY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikletli tetikçiler Kuruçeşme’yi kana buladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA