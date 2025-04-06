Motosikletten silahla saldırmıştı: Şüpheli şahıs, o noktada kıskıvrak yakalandı!

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kaçarken bir otomobilin çarptığı motosiklet yol ortasında devrilmiş halde bulundu. Yol kenarına atılan av tüfeğine de el konuldu. Polis, Kocaeli'ye kaçtığı tespit edilen B.Ö. isimli şüpheliyi yakalayıp, kente getirdi. Şüphelinin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen V.G. ve M.S. de Yalova'da gözaltına alındı. M.M.E. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan olay yerinde yapılan çalışmalarda 1 av tüfeğiyle birlikte, 23 dolu fişek, 20 kartuş, ateş edilen araçta yapılan aramada ise 400 kaçak makaron ele geçirildi.