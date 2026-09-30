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Giriş Tarihi: 30.09.2026

‘Motovlogcu Dayı’ kazada öldü

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‘Motovlogcu Dayı’ kazada öldü
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İzmir'de motosikletiyle TIR'a çarpan, sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla tanınan motosiklet içerik üreticisi 50 yaşındaki Cumhur Kahraman hayatını kaybetti. Korkunç kaza, İzmir-Çanakkale karayolunun Dikili ilçesi Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Cumhur Kahraman idaresindeki motosiklet, önünde giden TIR'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Kahraman hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatan jandarmanın kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla bilinen ve YouTube kanalında 40 binin üzerinde abonesi ve 35 milyondan fazla görüntülenmesi bulunan Cumhur Kahraman özellikle motosiklet kullanımı, trafik güvenliği, sürüş deneyimleri, motosiklet kullanıcılarının trafikte yaşadığı sorunlar ve yol hikâyeleri üzerine videolar hazırlıyordu. Kahraman'ın yakınları ve motosiklet camiasından dostları, acı vedaya tanıklık etmek için İstanbul'dan İzmir'e motosikletleriyle geldi.

#İZMİR #DİKİLİ #YOUTUBE
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‘Motovlogcu Dayı’ kazada öldü
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