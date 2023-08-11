MS hastalığında aşı müjdesi

Kesın tedavisi olmayan Multiple Skleroz (MS) hastalığı için umut veren bir gelişme yaşandı. Avustralya'daki QIMR Berghofer Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, MS'e neden olduğu kanıtlanan öpücük hastalığına yani "enfeksiyöz mononükleoz"a karşı geliştirilen ilk aşıda önemli bir aşama kaydetti. Öpücük hastalığının ardındaki Epstein-Barr virüsünün MS ile ilişkili olduğu biliniyor. Fareler üzerindeki deneyde, vücudun bağışıklık sisteminde kilit rol oynayan lenf düğümlerini hedef alan bir aşı tasarlandı. Bu aşı, virüsle mücadele etmekle kalmayıp virüsle ilişkili tümörlerin büyümesine karşı koruma sağlayan bir bağışıklık tepkisini de tetikledi. Ekip insanlı deneylere geçmek için fon toplamaya çalışıyor. DIŞ HABERLER