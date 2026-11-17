Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Somali Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığında görev yapan ve 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 161'inci Jet Filo Komutanlığı bünyesindeki F-16 pilotlarının, bakım zamanı gelen uçakların rotasyon faaliyetini başarıyla tamamladıkları belirtildi.
Mogadişu ile Bandırma arasında ara durak olmaksızın gerçekleştirilen intikalde 55 saat içinde iki sortiyle toplam 5 bin 960 deniz mili (11 bin 38 kilometre) mesafe kat edildiği bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Muharip jet intikalleri için emsali az bulunan bu dev görev, kahraman havacılarımızın çelikten kanatlarıyla demirden iradesini bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye'nin stratejik güç kaydırma kabiliyetini ve Doğu Afrika'nın istikrarına olan kararlı desteğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi."
Paylaşımda, F-16'ların uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.
Somali Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6'ncı Ana Jet Üs 161'inci Jet Filo Komutanlığımıza bağlı F-16 pilotlarımız, bakım zamanı gelen uçaklarımızın rotasyon faaliyetini başarıyla tamamladı. Mogadişu ile Bandırma arasında ara bacak olmaksızın gerçekleştirilen bu tarihî intikalde; Sadece 55 saat içinde, 2 sortide, toplam 5.960 deniz mili (11.038 km) mesafe kat edildi. Muharip jet intikalleri için emsali az bulunan bu dev görev; kahraman havacılarımızın çelikten kanatlarıyla demirden iradesini bir kez daha gözler önüne sererken, Türkiye'nin stratejik güç kaydırma kabiliyetini ve Doğu Afrika'nın istikrarına olan kararlı desteğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. #MillîSavunmaBakanlığı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2026