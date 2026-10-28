MSB: Mısır, Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekareden fazla alan kazanır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele, hudut güvenliği, uluslararası askerî iş birlikleri, tatbikat faaliyetleri ve savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuldu.



Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan MSB Sözcüsü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 24 Ekim'de Ankara'da meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.



Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü de kutlayan Aktürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanları başta olmak üzere şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle andı.



"29 gemi ile 29 liman ziyareti gerçekleştirilecek"



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi veren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:



"Millî Savunma Bakanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle milletimizle birlikte yaşayacağız. Bu kapsamda, 29 Ekim'de Anıtkabir'de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikat ve Ankara'da geçit töreni gerçekleştirilecek, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkın ziyaretine açılacak. Türk Yıldızları tarafından Anıtkabir'de saygı uçuşu, SOLOTÜRK tarafından Eskişehir'de gösteri uçuşu yapılacak, Mehteran, Armoni Mızıkası ve Bando komutanlıklarımız tarafından Ankara'da konserler başta olmak üzere, asırlık Cumhuriyetimize yaraşır etkinlikler icra edilecektir. Ayrıca askerî müzelerimiz yarın (29 Ekim) halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir."





"2 PKK'lı terörist daha teslim oldu"



Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, geride bırakılan hafta içerisinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.



Hudut güvenliğine ilişkin son verileri de paylaşan Aktürk, şu açıklamalarda bulundu:



"Hudutlarımızda ise 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 422 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 629 olmuş, engellenen 957 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 57 bin 855'e ulaşmıştır."



Suriye Deniz Kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması için Lazkiye'ye ziyaret



Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerle askerî iş birliğini sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, Suriye Deniz Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen ziyarete ilişkin bilgi verdi.



Aktürk, "Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askerî ilişkiler çerçevesinde, Suriye Deniz Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması amacıyla İstanbul Tersanesi Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı ile ASFAT temsilcileri 22 Ekim'de TCG Bora ile Lazkiye/Suriye'yi ziyaret etmiş" ifadelerini kullandı.



Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askerî iş birliği faaliyetlerine de değinen Aktürk, 27-30 Ekim tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanının katılımıyla Azerbaycan'da düzenlenen 3'üncü Türkiye-Azerbaycan Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın devam ettiğini belirtti.



Aktürk, Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın ise 2-5 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydetti.



Yunanistan'dan Türkiye'ye askerî ziyaret



Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında gerçekleştirilecek ziyarete ilişkin de bilgi veren Aktürk, "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde 3-5 Kasım tarihleri arasında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet tarafından Muharip Hava Kuvveti Komutanımıza ziyaret gerçekleştirilecektir" dedi.



"KFOR Komutan Yardımcılığı görevi bir yıllığına devralındı"



Türkiye'nin NATO ve uluslararası barışı destekleme faaliyetlerine katkısının devam ettiğini belirten Aktürk, Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevinin Türkiye tarafından devralındığını açıkladı.



Aktürk, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı



"Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevi dün (27 Ekim) düzenlenen törenle bir yıllığına ülkemiz tarafından devralınmıştır. Ülkemiz, KFOR Komutanlığı döneminde olduğu gibi Komutan Yardımcılığı görevini de tarafsızlık, şeffaflık ve profesyonellik anlayışıyla yürüterek Kosova'nın güvenliğine, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamayı sürdürecektir."



Türkiye ve Mısır'dan ortak deniz tatbikatı



Türk Silahlı Kuvvetlerinin millî ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Aktürk, Konya'da gerçekleştirilen Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat Millî Anadolu Ankası Tatbikatı'nın 6 Kasım'da tamamlanacağını bildirdi.



Aktürk, Estonya'da ve yerinden katılımla icra edilecek Crossed Swords Tatbikatı'nın ise 2 Kasım'da başlayacağını belirterek Türkiye ile Mısır arasında düzenlenecek ortak tatbikata ilişkin şunları söyledi:



"4-9 Kasım tarihleri arasında Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları ve personelinin katılımı ile İskenderiye/Mısır'da suüstü, denizaltı savunma ve hava savunma harekâtı ile sualtı taarruz (SAT) eğitimlerinin icra edileceği 'Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı' gerçekleştirilecektir."



ABD Deniz Kuvvetlerine ait Mount Whitney gemisinin 5-8 Kasım tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştireceğini de bildiren Aktürk, Somali'ye deniz yoluyla malzeme nakli ve görev değişimi amacıyla TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım firkateynlerinin 30 Ekim'de Somali'ye intikale başlayacağını açıkladı.



Kablolu Kamikaze-2 İKA'nın kabul faaliyetleri tamamlandı



Yerli ve millî savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda da bulunan Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât kabiliyetini güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif miktarda Karayel Karinalı Bot ile Kablolu Kamikaze-2 İnsansız Kara Aracının (İKA) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, MKE tarafından ise savunma sanayisi paydaşlarımıza muhtelif miktarda MAM-15 keskin nişancı tüfeğinin teslimatı gerçekleştirilmiştir" dedi.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin açıklamada bulundu.



Bakanlık tarafından haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının 20 Ekim 2026 tarihinde Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması, ülkemizin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan, ilgili kıyı devletlerinin meşru hak ve menfaatlerini gözeten yaklaşımını destekleyen önemli bir gelişmedir" ifadelerine yer verildi.



Mısır ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalanmaya hazır olunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu çerçevede, Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir."



Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.



MSB: "Sincar'da terör örgütlerinin varlığına son verilmesi önemli bir gelişmedir"



Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Sincar bölgesindeki son gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



Irak Merkezi Hükümetinin Sincar'da devlet otoritesini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Irak Merkezi Hükümetinin Sincar'da devlet otoritesinin güçlendirilmesine ve bölgenin normalleşmesine yönelik yürüttüğü faaliyetleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede terör örgütlerinin varlığına son verilerek güvenliğin Irak'ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanması, Sincar'da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ve terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişmedir."



Bakanlık açıklamasında, Sincar'daki sürecin devletin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği kaydedildi.

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