Haberler Yaşam Haberleri MSB: Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 3.12.2023 16:19

MSB: Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

DHA
MSB: Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler: 1 adet otomatik bomba atar, 70 adet bomba atar mühimmatı, 18 adet tapa, 2 adet 82 mm havan mühimmatı, 22 adet RPG-7 mühimmatı, 22 adet sevk fişeği, çok sayıda 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı" denildi.

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MSB: Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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