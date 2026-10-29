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Giriş Tarihi: 29.10.2026 21:49 Son Güncelleme: 29.10.2026 21:50

MSB'den 29 Ekim resmigeçit töreni paylaşımı: Adımları korkusuz, duruşları asil!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar düzenlenen resmigeçit törenine ilişkin paylaşım yaptı.

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DHA
MSB’den 29 Ekim resmigeçit töreni paylaşımı: Adımları korkusuz, duruşları asil!
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Adımları korkusuz, duruşları asil! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmigeçit düzenlendi. Kahraman Mehmetçiklerimiz de geçit töreninde vatandaşlarımızın alkışları eşliğinde yürüyüşlerini gerçekleştirdiler."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ #29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI #TBMM #ANKARA
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MSB'den 29 Ekim resmigeçit töreni paylaşımı: Adımları korkusuz, duruşları asil!
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