MSB’den 29 Ekim resmigeçit töreni paylaşımı: Adımları korkusuz, duruşları asil!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Adımları korkusuz, duruşları asil! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmigeçit düzenlendi. Kahraman Mehmetçiklerimiz de geçit töreninde vatandaşlarımızın alkışları eşliğinde yürüyüşlerini gerçekleştirdiler."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör